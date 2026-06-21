Malatya'da Kayıp Aysel Yıldırım'ın Cinayeti Açıklandı - Son Dakika
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Malatya'da Kayıp Aysel Yıldırım'ın Cinayeti Açıklandı

21.06.2026 11:09
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Adalet Bakanı Gürlek, Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğini açıkladı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, " Malatya'da 19 Mart'tan bu yana sağ salim bulunmasını beklediğimiz Aysel Yıldırım evladımızdan maalesef acı bir haber aldık"

Bakan Gürlek, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Malatya'dan acı haberin geldiğini bildirdi. Gürlek, 19 Mart tarihinden itibaren yürütülen soruşturma sonucu kayıp Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğini açıkladı. Bakan Gürlek, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Malatya'da 19 Mart'tan bu yana sağ salim bulunmasını beklediğimiz Aysel Yıldırım evladımızdan maalesef acı bir haber aldık. Yürütülen titiz soruşturma neticesinde, kızımızın bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkarılmıştır. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızla yürütülen saha çalışmaları, dijital veri analizleri, kamera kayıtları ve tanık beyanları değerlendirilmiş; olayın aydınlatılmasına yönelik önemli delillere ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda 4 şüpheli gözaltına alınmış; kayıp vatandaşımızın cenazesine ulaşılması amacıyla dere yatağı ve gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde arama faaliyetleri başlatılmıştır. Soruşturma çok yönlü ve büyük bir hassasiyetle devam etmektedir. Bu süreçte titiz bir çalışma yürüten Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Malatya İl Emniyet Müdürlüğümüze, Malatya İl Jandarma Komutanlığımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Adaletin tecellisi, kayıp vatandaşlarımızın akıbetinin aydınlatılması ve ailelerimizin yüreğine su serpilmesi için İçişleri Bakanlığımızla güçlü koordinasyon ve tam bir eşgüdüm içinde mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Malatya, Kurban, Gürlek, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da Kayıp Aysel Yıldırım'ın Cinayeti Açıklandı - Son Dakika

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