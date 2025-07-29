Malatya\'da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ Cezaevi kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.H.K. idaresindeki 06 CDT 107 plakalı otomobil ile O.Y. yönetimindeki 44 AGG 268 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı. Kazada, O.Y. ile M.K. yaralanırken, Nurhayat Yılmaz (55) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden Nurhayat Yılmaz'ın cenazesi ise Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA