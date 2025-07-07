Malatya\'da Kaza: 2 Yaralı

Malatya'da kamyon ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, 20.30 sıralarında Malatya- Ankara karayolu İkizce Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan A.G (46) idaresindeki 34 DSS 443 plakalı otomobil ile aynı yöne ilerleyen 44 AGF 658 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada, A.G. ile otomobilde yolcu olarak bulunan E.G. (40) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavileri süren yaralılardan A.G.'nin hayatını tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA