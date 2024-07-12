Malatya'da Konteyner Kentte Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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Malatya'da Konteyner Kentte Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Malatya\'da Konteyner Kentte Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan konteyner kentte çıkan silahlı kavgada, daha önce husumet bulunan iki kişi arasında çıkan tartışma sonucu bir kişi yaralandı. Olayın zanlısı gözaltına alınırken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

12.07.2024 09:43
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde konteyner kentte çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi Samanköy Konteyner Kent meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önce husumet bulunan E.P. ve M.Ş. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken, M.Ş. tarafından silahla açılan ateş sonucu E.P. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın zanlısı M.Ş.'nin suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındığı, olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Konteyner Kentte Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Konteyner Kentte Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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