Malatya'da Kontrolden Çıkan Araç Demir Korkuluğa Saplandı - Son Dakika
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Malatya'da Kontrolden Çıkan Araç Demir Korkuluğa Saplandı

Malatya\'da Kontrolden Çıkan Araç Demir Korkuluğa Saplandı

Malatya-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, orta refüje çarparak demir korkuluklara saplandı. Araç, belediye ekiplerince kazık çakılarak bulunduğu yerden çıkarıldı.

23.10.2024 13:16  Güncelleme: 13:20
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Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp orta refüje çarptıktan sonra demir korkuluğa saplanan araç kazık çakılarak bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaza, 11.30 sıralarında Malatya- Ankara kara yolu İstasyon kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşaktan dönüp kent merkezi yönüne seyir halinde olan M.K. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce orta refüje sonra da demir korkuluklara çarptı. Aracın saplanıp manevra kabiliyetini kaybettiği kazada ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücüye ambulansta müdahalede bulunuldu.

Sürücünün yolu karıştırması sonucu kaza yaptığını belirttiği olayda demir korkuluklara saplanan aracın çıkarılması için çalışma başlatıldı. Bölgeye gelen 8 kişiden oluşan belediye ekiplerince önce havaya kaldırılması daha sonra çukur kazılmasının ardından araç korkuluklarla lastik arasına çakılan kazıkla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sadece lastiği patlayan kurtarma çalışmaları esnasında ön tamponu yerinden sökülen aracın karıştığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Kontrolden Çıkan Araç Demir Korkuluğa Saplandı - Son Dakika

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