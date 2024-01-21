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Malatya'da korkutan deprem - Son Dakika
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Malatya'da korkutan deprem

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem kısa süreli panik yarattı. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken Pütürge ilçesindeki öğrenciler de korkuyla dışarı çıkarıldı.

Malatya\'da korkutan deprem
21.01.2024 - 16:37,  Güncelleme: 16:37
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Malatya'da korkutan deprem

MALATYA - Malatya'nın Kale ilçesinde yaşanan 4.0 büyüklüğündeki deprem korkuttu.

AFAD tarafından açıklanan verilere göre Malatya'nın Kale ilçesinde saat 15.41'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem yerin 9.7 kilometre altında meydana gelirken kısa süreli panik yaşandı. Malatya ve çevre ilçelerde de hissedilen deprem de herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken Pütürge ilçesinde kursta olan öğrenciler de kısa süreli panik yaşadı. Deprem sonrası öğretmeleri tarafından dışarı çıkarılan öğrenciler korktuklarını ve hemen dışarı çıktıklarını söylediler.

Kaynak: İHA
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