Malatya'da Lastik Patlayan Sürücüye Çarpan Araçta Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Malatya'da Lastik Patlayan Sürücüye Çarpan Araçta Hayatını Kaybetti

Malatya-Adıyaman karayolu Suçatı mevkiinde seyir halindeyken lastiği patlayan bir sürücü, aracını yol kenarına çekerek tamir etmeye çalıştığı sırada başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken diğer araç sürücüsü hafif yaralandı. Hayatını kaybeden sürücünün yol yapım şantiyesinde taşeron firma müteahhidi olduğu ve araçlara malzeme götürdüğü öğrenildi. Olayın ardından güvenlik güçleri inceleme başlattı ve sürücünün cenazesi otopsi için ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

26.07.2024 12:09
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Malatya'da seyir halindeyken lastiği patlayan sürücü yol kenarında tamir için durduğu esnada başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Malatya- Adıyaman karayolu Suçatı mevkiinde Samet Ağaoğlu (56) yönetimindeki 23 LL 323 plakalı kamyonetin sol arka lastiği patlayınca sürücü aracını kenara çekti. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen Ramazan A. (65) yönetimindeki 42 EEM 30 plakalı otomobil, patlayan lastiği tamir etmeye çalışan Samet Ağaoğlu'na çarptı. Feci kazada Ağaoğlu olay yerinde hayatını kaybederken otomobil sürücüsü Ramazan A. hafif yaralandı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Ağaoğlu'nun yol yapım şantiyesinde taşeron firma müteahhidi olduğu ve araçlara malzeme götürdüğü öğrenildi.

Kaza sonrası güvenlik güçleri inceleme başlatırken, hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsi için ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Lastik Patlayan Sürücüye Çarpan Araçta Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Lastik Patlayan Sürücüye Çarpan Araçta Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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