Malatya'da meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

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Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Yeşilyurt ilçesi Kaynarca Mahallesi Hatunsuyu Caddesi üzerinde 13.20 sıralarında meydana gelen ilk kazada, A.A. yönetimindeki 07 HKD 59 plakalı Ford marka araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada, sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan F.A. yaralandı.

15.00 sıralarında Malatya- Elazığ yolu Kapıkaya mevkiinde meydana gelen diğer bir kazada, Elazığ istikametinden gelen C.M. idaresindeki 34 AJ 1244 plakalı Ford marka hafif ticari araç lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına savruldu. Kazada araç sürücüsü ile birlikte İ.Y., A.K. ve E.K. yaralandı.

Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA