Malatya'da meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi yaralandı

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Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Malatya- Elazığ karayolu Hacı Haliloğlu Çiftliği mevkiinde meydana gelen kazada, Elazığ istikametine seyir halinde olan H.P. idaresindeki 34 ANP 013 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak geçtiği karşı şeritte bekleme yapan F.D. yönetimindeki 44 AAC 783 plakalı araçla çarpıştı. Kazada F.D. H.P. R.A., E.A. ile N.D. yaralandı.

Malatya- Kayseri karayolu Darende ilçesi D300 karayolunun 48. kilometresindeki Ağıllar mevkiinde meydana gelen diğer bir kazada ise A.B. idaresindeki 66 EG 368 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada A.B., K.B. ile B.N.B. yaralandı.

Her iki kazada yaralananların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA