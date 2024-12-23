Malatya\'da Minibüs Kazası: 4 Yaralı

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu minibüsünün yan yatması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya'dan Adıyaman istikametine gitmekte olan Orhan S. yönetimindeki 02 D 5140 plakalı Volkswagen marka yolcu minibüsü, Doğanşehir ilçesi Suçatı mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarparak yan yattı. Meydana gelen kazada A.Ç., B.Y., C.G. ve D.K. adlı yolcular yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA