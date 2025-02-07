Malatya'da Öğrenci Servisi Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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Malatya'da Öğrenci Servisi Kazası: 5 Yaralı

Malatya'da öğrenci servisi ve otomobil çarpıştı, 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.

07.02.2025 19:58
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Malatya'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

MALATYA - Malatya'da, öğrencisi servisi ile otomobilin karıştığı kazada 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.

Kaza, 17.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hayrat Sokak üzerinde seyir halinde olan T.D. idaresindeki 44 S 0598 plakalı Mercedes marka öğrencisi servisi ile F.E. yönetimindeki 44 AFJ 432 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı. Kazada servis sürücüsü ile birlikte öğrenciler B.D., H.A., K.M. ve Y.S.A. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri bölgede yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Öğrenci Servisi Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika

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