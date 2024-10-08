Malatya\'da Öğrenci Servisiyle Belediyeye Ait Otobüs Çarpıştı: Çok Sayıda Yaralı

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Malatya'da öğrenci servisi ile belediye otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

MALATYA - Malatya'da öğrenci servisi ile belediyeye ait halk otobüsünün çarpışması sonucu aralarında öğrencilerin de olduğu çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaza, Battalgazi ilçesi Hanımın Çiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halk otobüsü ile öğrenci servisi çarpıştı. Feci kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve afad ekibi sevk edildi.

Kazada aralarında öğrencilerin de olduğu çok sayıda kişi yaralandı.