Malatya'da Okul Servisi ve Otomobil Sürücüsü Arasında Yol Vermeme Tartışması Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
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Malatya'da Okul Servisi ve Otomobil Sürücüsü Arasında Yol Vermeme Tartışması Kavgaya Dönüştü

Malatya\'da Okul Servisi ve Otomobil Sürücüsü Arasında Yol Vermeme Tartışması Kavgaya Dönüştü

Malatya'da SGK kavşağına yakın bir noktada bir okul servisi ile otomobilin sürücüsü arasında yol vermeme nedeniyle çıktığı öne sürülen kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgayı ayırmak için çevredekiler büyük uğraş verirken, taraflardan birinin bıçak çektiği görüldü. Uzun süren kavga sonrası taraflar araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.

30.05.2024 11:59
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Malatya'da bir okul servisi şoförü ile bir otomobil sürücüsünün yol verme nedeniyle çıkan tartışması kavgaya dönüştü o anlar kameraya yansıdı.

Malatya'da SGK kavşağına yakın bir noktada bir okul servisi ile otomobilin sürücüsü arasında yol vermeme nedeniyle çıktığı öne sürülen kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde içerisinde öğrencilerin de olduğu servisin sürücüsü ile otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki yolcu arasında kavgayı ayırmak için çevredekilerin büyük uğraş verdi.

Kavgayı ayırmak isteyen bir kadının da yere düştüğü olayda sürücüler zorda olsa araçlarına bindirilirken tam bitti denen kavga kısa sürede sonra yeniden alevlendi. Taraflardan birinin bıçak da çektiği görülen kavgada serviste bulunan lise öğrencilerinin de kavgayı ayırmak için çaba sarf ettikleri görüntülere yansıdı. Uzun süren kavga sonrası çevredeki vatandaşların güçlükle ayırdığı taraflar araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kavgada ise geride trafikte yaşanan kavga görüntüleri kaldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Okul Servisi ve Otomobil Sürücüsü Arasında Yol Vermeme Tartışması Kavgaya Dönüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Okul Servisi ve Otomobil Sürücüsü Arasında Yol Vermeme Tartışması Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
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