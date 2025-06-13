Malatya\'da Otobüs Kamyonetle Çarpıştı

Malatya- Sivas yolunda yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Malatya Sivas yolu Toksöğüt mevkiinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan gelip Samsun'a giden içerisinde 30'dan fazla yolcu bulunan 02 AU 426 plakalı Mercedes marka Ünal Turizm firmasına ait otobüs, kamyonet ile çarpışarak refüje çıktı.
Kazada 1 kişi yaralandı. - MALATYA
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