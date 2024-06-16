Malatya'da Otomobil Karşı Şeride Geçerek Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza,19.15 sıralarında Malatya- Kayseri Karayolu Akçadağ ilçesi Aydınlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre R.V (26) idaresindeki 44 AU 863 plakalı araç Akçadağ istikametine seyir halindeyken sürücünün kontrolünden çıkarak geçtiği karşı şeritte bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte kardeşi M.A.V (16) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarmayla sağlık ekipleri sevk edilirken sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ağır yaralı olan M.A.V ise Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA