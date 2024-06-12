Malatya'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Malatya'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişi, sağlık ekipleri tarafından Doğanşehir devlet hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

12.06.2024 11:14
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden R.D. idaresindeki 73 ZY 872 plakalı otomobil sürücüsü Çelikhan yol kavşağında kontrolsüz olarak dönüş yaptığı esnada aynı istikametten gelen A.G. idaresindeki 06 ZLY 01 plakalı otomobil sürücüsü ile çarpıştı. Yaşanan kazada yolcu olarak bulunan H.D. yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından Doğanşehir devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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