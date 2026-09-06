Malatya\'da otomobil park halindeki araçlara çarpıp dershaneye girdi; kaza kamerada

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki iki araca çarptıktan sonra dershaneye girdi.

Olay, Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.S. idaresindeki 67 ABN 312 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki iki araca çarptı. Otomobil, ardından bir dershaneye girdi. Kazada yaralanan olmazken, dershanede maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.