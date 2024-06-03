Malatya'da Otomobil Şarampole Uçtu: 1 Yaralı - Son Dakika
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Malatya'da Otomobil Şarampole Uçtu: 1 Yaralı

Malatya\'da Otomobil Şarampole Uçtu: 1 Yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole uçması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

03.06.2024 12:20
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine seyreden Musa Aydın idaresindeki 20 ABS 825 plakalı otomobil, Çelikhan kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Otomobil Şarampole Uçtu: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Otomobil Şarampole Uçtu: 1 Yaralı - Son Dakika
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