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Malatya'da otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Malatya\'da otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Doğanşehir devlet hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

31.01.2024 13:38
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Uğur G. idaresindeki 34 GES 712 plakalı otomobil sürücüsü Erkenek tüneli çıkışında aynı istikamette önünde seyreden Mehmet T. idaresindeki 14 KL 785 plakalı tıra çarptı. Meydana gelen kazada Otomobilde bulunan sürücü Uğur G. yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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