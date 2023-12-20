 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Malatya'da Otomobilin Çarptığı Genç Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da Otomobilin Çarptığı Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Seher B. hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Malatya\'da Otomobilin Çarptığı Genç Kadın Hayatını Kaybetti
20.12.2023 - 18:13,
Abone Ol

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti.

Kaza, dün 21.15 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan M.Ö. idaresindeki 34 BRP 762 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Seher B.'ye (29) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Seher B. yola savrulurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Seher B. kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araç sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Malatya, Elazığ, Malatya, Ölüm, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Otomobilin Çarptığı Genç Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika


18:35
İşgalde kullandıkları zırhlı araçlar İsrail askerlerinin tabutu oldu İşgalde kullandıkları zırhlı araçlar İsrail askerlerinin tabutu oldu
17:32
Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol
17:16
Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Büyücülere Karşı Savaşını Anlattı: Annemi Büyü Öldürdü Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Büyücülere Karşı Savaşını Anlattı: Annemi Büyü Öldürdü
17:07
Ameliyat değil cinayet! 5 yıl önce bağırsağında iğne ucu unutulan genç kadın yaşamını yitirdi Ameliyat değil cinayet! 5 yıl önce bağırsağında iğne ucu unutulan genç kadın yaşamını yitirdi
16:38
Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
16:35
9 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan baba 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı 9 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan baba 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
16:35
Bursaspor-Diyarbekirspor maçında kavga! Tekmeler ve kartlar havada uçuştu Bursaspor-Diyarbekirspor maçında kavga! Tekmeler ve kartlar havada uçuştu
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız

Son Dakika
17:32 Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol
17:16 Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Büyücülere Karşı Savaşını Anlattı: Annemi Büyü Öldürdü
17:07 Ameliyat değil cinayet! 5 yıl önce bağırsağında iğne ucu unutulan genç kadın yaşamını yitirdi
16:38 Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
16:35 9 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan baba 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
16:35 Bursaspor-Diyarbekirspor maçında kavga! Tekmeler ve kartlar havada uçuştu
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız
16:14 Kahvaltıda çayı geç hazırlayan karısını bıçaklayarak öldürdü
15:54 Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor
15:49 Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 18:55:23. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da Otomobilin Çarptığı Genç Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement