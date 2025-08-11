Malatya\'da Park Halindeki Araç Yandı

Malatya'nın Darende ilçesinde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, öğle saatlerinde Darende ilçesine bağlı İbrahimpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 44 ACJ 654 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, park halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangında araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA