Malatya\'da Ramazan Ayında Dilencilere Operasyon

3.Sayfa

Malatya'da zabıta ekipleri, Ramazan ayının başlaması ile artan dilencilere yönelik çalışma başlattı. Bir dilencinin ise zabıta ekiplerinden parasını saklamak için ayakkabısının içine koyduğu görüldü.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler Ramazan Ayının gelmesi ile kentte artan dilencilik olayına karşı çalışma başlattı. Vatandaşların dini duygularını sömürerek dilencilik yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda değişik noktalardan 17 kişi yakalandı. Dilenciler daha sonra Zabıta Karakoluna getirilirken bir dilencinin üst aramasında paralarını ayakkabısının içine sağladığı görülürken, buradaki işlemlerde 17 şahıs hakkında Kabahatler kanununa aykırı davrandıkları için işlem başlatılırken el konulan bin 455 TL ise tutanakla el konuldu. - MALATYA