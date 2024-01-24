 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Malatya'da Sahte ve Bandrolsüz İlaç Ticareti Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da Sahte ve Bandrolsüz İlaç Ticareti Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından sahte ve bandrolsüz ilaç ticareti yapan zanlılara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 4 bin 860 adet bal karışımlı jel, 2 bin 728 adet içecek, 1 bin 632 adet kapsül hap, 1 bin 440 adet çikolata, 339 adet macun olmak üzere toplam 10.999 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan M.S. ve Ç.T.'ye 5607 SKM'den işlem yapıldı.

Malatya\'da Sahte ve Bandrolsüz İlaç Ticareti Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı
24.01.2024 - 16:32,  Güncelleme: 16:33
Abone Ol

Malatya'da sahte ve bandrolsüz ilaç ticareti yapan zanlılara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından sahte ve bandrolsüz ilaç ticareti yapan zanlılara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 4 bin 860 adet bal karışımlı jel, 2 bin 728 Adet içecek, 1 bin 632 adet kapsül hap, 1 bin 440 adet çikolata, 339 adet macun olmak üzere toplam 10.999 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.S. ve Ç.T.'ye 5607 SKM'den işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Malatya, Malatya, Gözaltı, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Sahte ve Bandrolsüz İlaç Ticareti Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika


19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:52
AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi

Son Dakika
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:52 AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi
16:45 ABD'li milyarder Elon Musk: İsmim oldukça Yahudi ismi, Yahudi gibiyim
16:34 Sadece 1 maça daha çıksa bambaşka bir senaryo olacaktı! Galatasaray, Angelino'nun biletini kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 20:44:50. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da Sahte ve Bandrolsüz İlaç Ticareti Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement