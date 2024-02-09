Malatya'da silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralandı

Malatya\'da silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan kavgada, 'kız' meselesi yüzünden bir kişi silahla vurularak ağır yaralandı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

09.02.2024 23:16
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki arkadaş arasında "kız" meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Derya Sokak'ta karşılaşan M.E. ile E.E. (23) isimli iki arkadaş arasında "kız" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.E., E.E.'ye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu boğaz kısmına kurşun isabet eden genç ağır yaralandı. E.E.'nin kanlar içerisinde yere yığıldığını gören M.E., genci araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bırakarak kayıplara karıştı.

Hastanede tedavi altına alınan E.E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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