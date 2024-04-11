Malatya'da, iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, 19.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Taştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hayırlı Caddesi üzerinde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı tartışan H.Ç. ile M.Ç. arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada silahla açılan ateş sonucu sol bacak kısınma kurşun isabet eden H.Ç. yaralandı.
İhbar üzerinde bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Zanlı M.Ç.'nin suç aleti ile birlikte yakalandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Malatya'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüye alkollü araç kullanma, polisin 'dur' ihtarına uymama ve trafiği tehlikeye düşürme suçlarından toplamda 54 bin 562 TL para cezası uygulandı. Kovalamaca sırasında park halindeki bir otomobile zarar verildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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