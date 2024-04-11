Malatya\'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

3.Sayfa

Malatya'da, iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, 19.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Taştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hayırlı Caddesi üzerinde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı tartışan H.Ç. ile M.Ç. arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada silahla açılan ateş sonucu sol bacak kısınma kurşun isabet eden H.Ç. yaralandı.

İhbar üzerinde bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı M.Ç.'nin suç aleti ile birlikte yakalandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA