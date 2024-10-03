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Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, 14.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi Adıyaman bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın girişinde meydana gelen olayda, F.T. ile E.K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada F.T. tarafından tüfekle açılan ateş sonucu E.K. yaralanırken, şüpheli kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 2 adet boş kartuş bulurken zanlı F.T. suç aleti ile yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.