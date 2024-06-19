Malatya'da Silahlı Kavga Olayının Failleri Yakalandı

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3 kişinin yaralandığı iki grup arasındaki silahlı kavga olayının failleri yakalandı. 5 zanlı tutuklandı.

16 Haziran Pazar 12. 00 sıralarında Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi Şükrü Zincirkıran Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında silahlı kavga çıkmış olayda, Y.A., A.M.K. ile M.A.D. yaralanmıştı.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler belirlenen 10 farklı adreste arama yaptı. Yapılan aramalarda olayda kullanılan 3 adet av tüfeği ile 22 adet fişek ele geçirilirken, olaya karıştıkları belirlenen G.Ö., A.U., B.Ö., S.Ö. ve M.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlılar polis merkezindeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA