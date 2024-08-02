Malatya'da silahlı saldırı: Genç yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da silahlı saldırı: Genç yaralandı

Malatya\'da silahlı saldırı: Genç yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 20 yaşındaki genç yaralandı. Kimliği belirsiz bir şahıs, genç adama ateş açtıktan sonra kaçarak uzaklaştı. Yaralı genç hastaneye kaldırıldı ve polis zanlının yakalanması için çalışmalara devam ediyor.

02.08.2024 18:55
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 20 yaşındaki genç yaralandı.

Olay, saat 17.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çukurdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Keşşaf Hoca Sokak'taki Gül Parkı'na gelen kimliği belirsiz şahıs, 20 yaşındaki S.K.'ya tabanca ile ateş açtıktan sonra hızla kaçarak uzaklaştı. Sağ bacağına kurşun isabet eden genç yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından S.K., Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede inceleme yapan ekipler, 1 adet boş kovan ile cep telefonu buldu. Zanlıın yakalanması için çalışmalar sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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