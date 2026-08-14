Malatya\'da Silahlı Saldırı: İşletme Sahibi Yaralandı

Malatya'da bir işletme sahibi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Yeşilyurt Güngör Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki iş yeri önünde bekleyen A.T.Ç.'ye bölgeye gelen bir araçta kuru sıkıdan bozma olduğu değerlendirilen tabanca ile ateş açıldı. Açılan ateş sonucu sağ bacağına 2 isabet alan A.T.Ç. yaralanırken zanlılar olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın zanlısının Y.Ç. olduğu değerlendirilirken zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.