Malatya'da Silahlı Saldırı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Malatya'da Silahlı Saldırı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Malatya'da kaldırım üzerinde bekleyen 36 yaşındaki Sefa Karakuş, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayda şahsın kafasına ve karın bölgesine isabet eden 4 kurşunla ağır yaralandığı belirtildi. Saldırganlar henüz yakalanamadı.

07.06.2024 01:19
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Malatya'da kaldırım üzerinde bekleyen 36 yaşındaki şahıs, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, 23.15 sıralarında kent merkezi Küçük Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan bir konteyner iş yerinin yan tarafında kaldırım üzerinde bekleyen Sefa Karakuş'a (36) olay yerine gelen bir araçtan silahla peş peşe ateş açıldı. Açılan ateş sonucu kafasına ve karın bölgesine 4 adet kurşunun isabet ettiği şahıs ağır yaralanırken, kimlikleri henüz belirlenemeyen saldırganlar kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs bölgedeki kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet tabanca ile cep telefonu bulurken, hayatını kaybeden şahsın üzerinde yüklü miktarda para bulundu.

Sefa Karakuş'un cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayın zanlılarının yakalanması için çalışma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Malatya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Silahlı Saldırı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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