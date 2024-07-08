Malatya\'da su kuyusuna düşen yavru kedi kurtarıldı

3.Sayfa

Malatya'nın Kale ilçesinde yaklaşık 30 metrelik su kuyusuna düşen yavru kedi kurtarıldı.

Olay, 17.00 sıralarında Kale ilçesi Bent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir su kuyusundan kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu ilçe belediye ile itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler hemen çalışma başlattı. Yaklaşık 30 dakika süren bir çalışma sonrasında yavru kedi bulunduğu yerden alınarak doğaya salındı. - MALATYA