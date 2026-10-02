Malatya\'da sürücü, bozma kararına rağmen 2 gencin ölümü nedeniyle 40 yıl hapis aldı

Malatya'da yaklaşık 4 yıl önce kaldırımda yürüyen 2 gencin ölümüne neden olan hafif ticari araç sürücüsü, Yargıtay'ın bozma kararına rağmen yeniden 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

20 Aralık 2022 tarihinde saat 01.30 sıralarında Malatya-Ankara kara yolu Çavuşoğlu Mahallesi Taner Kız Öğrenci Yurdu önünde meydana gelen kazada, N.S. idaresindeki 44 ABL 349 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Şemsettin Karadağ (18) ile Hivan Taşkıner'e (17) çarptı. Çarpmanın ardından yurdun bahçe duvarını yıkarak duran aracın sürücüsü N.S., kazanın ardından tutuklandı. Ekim 2024'te Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık N.S. hakkında "olası kastla adam öldürme" suçundan her iki genç için 20'şer yıl olmak üzere toplam 40 yıl hapis cezası verildi. Yargıtay Ceza Dairesi'nin kararı bozmasının ardından dava yeniden görüldü.

Duruşmaya SEGBİS üzerinden katılan tutuklu sanık N.S., savunmasında pişman olduğunu belirterek, "Ben bu kazanın olacağını bilseydim o arabaya binmezdim. Çok pişmanım, 4 yıldır tutukluyum" dedi.

Maktul yakınlarının avukatları ise, sanığın kaza sırasında uyuşturucu madde etkisinde olduğunu ve 50 kilometre hız sınırı bulunan yolda 108 kilometre hızla seyir halinde bulunduğunu belirterek, mahkemenin Yargıtay'ın bozma kararına direnmesini talep etti. Duruşma savcısı da, sanığın "olası kastla cezalandırılması" yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma kararına direnerek, sanık N.S.'yi "olası kastla adam öldürme" suçundan ikinci kez toplam 40 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.