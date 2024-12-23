Malatya\'da Tabanca ile Yaralama Olayı

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Malatya'da bir şahıs, tartıştığı kişiyi tabanca ile başından vurarak ağır yaraladı.

Olay, 05.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.K. (26) ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı telefonda tartışan Ş.F.A. (20), şahsı ikametinin bulunduğu Asıl sokağa çağırdı. Bunun üzerine bölgeye giden B.K. ile Ş.F.A. arasında devam eden tartışmanın ardından Ş.F.A., B.K.'yi tabanca ile başından yaralayarak olay yerinde kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı kişi, Battalgazi Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler iki adet boş kovan bulurken, hastanede tedavisi süren B.K.'nin entübe edildiği öğrenildi.

Olay sonrası kaçan Ş.F.A. ile olaya karıştığı değerlendirilen G.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. - MALATYA