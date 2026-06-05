Malatya\'da Takside Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Malatya'da narkotik ekiplerince bir takside yapılan aramada 28 bin 630 adet sentetik ecza ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerinden Malatya'ya uyuşturucu madde getiren şahıslara yönelik yürüttüğü fiziki ve teknik takipli çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Ekipler tarafından Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (MAŞTİ) bir taksi üzerinde gerçekleştirilen kontrollerde 28 bin 630 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MALATYA