Malatya\'da Tek Taraflı Kaza: Bir Yaralı

Malatya- Adıyaman karayolu Tavşantepe Kavşağı'nda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Malatya yönüne seyir halinde olan Bayram B. (24) idaresindeki 46 LA 079 plakalı otomobil, Tavşantepe Kavşağı'na girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun solundaki boş su kanalına devrildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Özgür M. (28) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA