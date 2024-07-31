Malatya\'da Tekeri Patlayan Otomobil Su Tahliye Kanalına Düştü

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tekeri patlayan otomobil su tahliye kanalına düştü.

Elinden bilgiye göre Malatya istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan B. B. idaresindeki 23 AB 033 plakalı otomobil sürücüsü Reşadiye rampasına geldiği esnada arka tekerin patlaması sonucu savrularak yol kenarında bulunan su tahliye kanalına düştü. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü yaralandı . Yaralı ihbar üzerine Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MALATYA