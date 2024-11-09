Malatya'da Ters Yönden Giden Araç Dereye Uçtu - Son Dakika
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Malatya'da Ters Yönden Giden Araç Dereye Uçtu

Malatya\'da Ters Yönden Giden Araç Dereye Uçtu

Trafiğe kapalı yolda ters yönde ilerleyen araç dere yatağına düştü; 1 kişi yaşamını yitirdi.

09.11.2024 12:50
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Malatya'da trafiğe kapalı yola girerek ters yönden ilerleyen otomobil dere yatağına uçtu. Saatler sonra fark edilen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesi Kuzey Kuşak yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde trafiğe kapalı olan 3 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinde yaralandığı kazanın gerçekleştiği bölgeye çok yakın bir noktada dere yatağında 41 DK 035 plakalı Hyundai marka otomobili görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede araca yaklaşık 10 metre ileride su içerisinde bir erkek cesedi buldu.

Cumhuriyet Savcısının da bölgede inceleme yaptığı olayda, hayatını kaybeden şahsın dere yatağına yuvarlanan aracın sürücüsü İlyas Zeybek (37) olduğu belirlendi. Kaza haberini alarak olay yerine gelen sürücünün yakınları fenalık geçirirken şahsın cenazesi yapılan incelemelerinin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Gece saatlerinde gerçekleştiği değerlendirilen kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Ters Yönden Giden Araç Dereye Uçtu - Son Dakika

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