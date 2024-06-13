Malatya'da Torbacılara Operasyon: 21 Kişi Gözaltına Alındı

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Malatya'da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda sentetik ecza ele geçirilirken 21 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 3 aylık fiziki takip sonucunda 21 şahsa yönelik düzenlenen operasyonda, bin 33 adet sentetik ecza, 102,83 gram sentetik kannabinoid maddesi, 17,36 gram esrar maddesi, 9,36 gram metamfetamin maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör ve 140 adet fişek, 1 adet pompalı ele geçirildi. Gözaltına alınan 21 zanlının polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - MALATYA