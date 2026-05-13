Malatya\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Malatya'da kontrolden çıkan otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya'dan Adıyaman istikametine seyir halinde olan 06 BBK 516 plakalı Chevrolet marka otomobil, Erkenek Karanlıkdere mevkiinde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA