Malatya\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Malatya'da 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Doğanşehir ilçesi Esentepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Ekin G. (48) idaresindeki 44 ADA 412 plakalı otomobil, dönüş yapmaya çalışan Erol K. kontrolündeki 45 AEU 512 plakalı araca çarptı. Kazada sürücülerden Ekin G. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin G. (67) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA