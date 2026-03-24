Malatya\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Malatya'da otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.15 sıralarında kent merkezi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan A.K. idaresindeki 06 AG 992 plakalı Hyundai marka otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan S.A.'ya çarptı. Kazada sürücü A.K. ile yaya S.A. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA