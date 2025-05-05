Malatya\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Malatya'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.45 sıralarında Malatya- Sivas karayolu Topsöğüt Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sivas istikametinden gelen M.G. idaresindeki 44 ADC 169 plakalı Fiat marka otomobil ile aynı yöne seyreden E.Ö. yönetimindeki 44 AGC 362 plakalı Fiat marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte H.G. ve S.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ile itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA