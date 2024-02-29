Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Malatya\'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Malatya-Elazığ karayolu Bulgurlu mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

29.02.2024 13:12  Güncelleme: 13:15
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Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 07.10 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Bulgurlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karayolu üzerinde seyir halinde olan A.B. (20) idaresindeki otomobil ile Ş.D. (37) yönetimdeki araç kavşakta çarpıştı. Kazada, Y.M.D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralı Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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