Malatya'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı, polis tartışmaya müdahale etti - Son Dakika
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Malatya'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı, polis tartışmaya müdahale etti

Malatya\'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı, polis tartışmaya müdahale etti

Malatya-Elazığ karayolu Hava Lojmanları kavşağında meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı ve hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından çıkan tartışmaya polis ekipleri müdahale etti. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

29.05.2024 21:02
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Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası çıkan tartışmaya ise polis ekipleri müdahale etti.

Kaza, 19.00 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Hava Lojmanları kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan O.K.K. idaresindeki 44 AAZ 719 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç ile İ.S.Ö. yönetimindeki 44 NN 378 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralanırken, yaralının yakınları ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Taraflar arasındaki tartışmaya polis müdahale ederken, yaralı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı, polis tartışmaya müdahale etti - Son Dakika

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