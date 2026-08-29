Malatya'da Traktör Devrildi: Sürücü Ağır Yaralı
Malatya-Elazığ karayolunda traktör devrildi, sürücü ağır yaralı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan traktör devrildi.
Kaza, 09.30 sıralarında Malatya - Elazığ karayolu Kapıkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede seyir halinde olan traktör sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Malatya'da Traktör Devrildi: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?