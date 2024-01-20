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Malatya'da traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Malatya'da traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Malatya-Elazığ karayolu Buhara Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, traktör ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. İnceleme başlatıldı.

Malatya\'da traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
20.01.2024 - 12:28,
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Malatya'da traktör ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya- Elazığ karayolu Buhara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Battalgazi kavşağı mevkiinde seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktör ile aynı yöne seyreden hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Malatya'da traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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