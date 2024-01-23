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Malatya'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Malatya- Ankara karayolu Şeker Fabrikası mevkiinde meydana gelen kazada, F.S. idaresindeki bir araç ile F.C. yönetimindeki başka bir araç çarpıştı. Çarpışma sonucu savrulan araçlar, K.S.G. idaresindeki bir araca da çarptı. Kazada B.T. isimli bir kişi yaralandı ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya\'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
23.01.2024 - 11:38,
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Malatya'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 07.50 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Şeker Fabrikası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan F.S. idaresindeki 27 AOC 110 plaka sayılı araç ile F.C. yönetimindeki 57 FE 149 plaka sayılı araç çarpıştı. Çarpışma sonucu savrulan araçlar K.S.G. idaresindeki 44 EM 881 plakalı araca da çarparken, kazada B.T. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Malatya'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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