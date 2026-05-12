Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik fiziki takipli çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 3 şahsın üzeri ile bir ikamette yapılan aramalarda 114 gram sentetik kannabinoid, 17 gram metamfetamin ve 2 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - MALATYA