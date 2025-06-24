Malatya'da düzenlenen operasyonda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 234 gram metamfetamin, 147 adet ecstasy hap, 97 adet sentetik ecza hap, 5 gram sentetik kannabinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan E.E., C.E., O.Y. ve T.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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