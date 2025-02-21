Malatya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

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Malatya'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Üç ayrı operasyonda 2 iş yeri, 2 araç,5 ikamet ve 8 şahsın üzerinde yapılan aramalarda 303 gram metamfetamin maddesi, 6 bin 293 adet sentetik ecza maddesi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 61 bin 405 TL ele geçirildi.

8 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 1 şahıs serbest bırakıldı, 1 şahsa adli kontrol uygulanırken 6 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA